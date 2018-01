Ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ ‘‘nhôm’’ , đại gia bất động sản ở Đà Nẵng, đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt bị bắt ngay tại cửa máy bay lúc hơn 15 giờ hôm nay, 4.1.2018.

Theo thông tin từ Cổng thông tin của Bộ Công an, sau chuyến bay từ Singapore đến Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt ông Phan Văn Anh Vũ để điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, trú tại nhà số 82 Trần Quốc Toản,Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21.12.2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ. Khi bỏ trốn, ông Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm luật Di trú của Singapore và bị trục xuất

ngày 21.12.2017, thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan ANĐT Bộ Công an, ký quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong). Như Thanh Niên đã thông tin,