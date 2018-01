Ngày 4.1, Công an H.Tri Tôn (An Giang) phối hợp cùng Công an tỉnh An Giang bắt giữ khẩn cấp nghi phạm Lâm Văn Đởi (21 tuổi, ngụ TP.Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm , giết người.