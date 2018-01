Trên các số báo từ ngày 7 - 11.12.2017, Thanh Niên có đăng loạt bài điều tra Ma trận giấy tờ giả, lừa nhà thật , phản ảnh: Tháng 11.2017, bà Nguyễn Thị Cam (Q.6, TP.HCM) đã bị một nhóm lừa đảo đóng vai người mua nhà đến xem và tráo đổi giấy chủ quyền nhà bản chính. Sau đó có người giả mạo bà Cam ký hợp đồng bán căn nhà này cho ông N.A.H (Q.1) tại Văn phòng công chứng Toàn Cầu. Ông H. đã thú nhận được một người đàn ông thuê 2 triệu đồng đứng tên làm người mua nhà. Ngoài ra, ông H. không biết gì về người ra công chứng ký bán nhà và cũng chưa từng gặp bà Cam.

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó trưởng công an H.Nhà Bè, cho biết: Do hành vi giả mạo chủ nhà ký hợp đồng giao dịch tại Văn phòng công chứng Toàn Cầu (xảy ra trên địa bàn H.Nhà Bè) nên hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Nhà Bè đã thụ lý đơn tố giác tội phạm của bà Cam, tiến hành trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự giấy tờ nhà, chữ ký, vân tay và mời một số người liên quan đến lấy lời khai về vụ việc.

Trước đó, Công an Q.6 cũng đã thụ lý đơn tố giác tội phạm của bà Cam và ra thông báo ngăn chặn việc đăng bộ đối với căn nhà 170/4D Tân Hòa Đông, P.14, Q.6, TP.HCM tại Văn phòng đăng ký đất đai Q.6.

Bình Minh