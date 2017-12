Khánh Hòa: Xe khách đâm vào dải phân cách, lật ngang trên QL1 Trưa 26.12, lãnh đạo Công an H.Vạn Ninh (Khánh Hòa) cho biết sáng cùng ngày, xe khách BS 85B - 004.43 chạy hướng bắc - nam trên QL1, khi đến địa phận xã Vạn Hưng (H.Vạn Ninh) thì bất ngờ tông vào dải phân cách, lật ngang Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương nặng phải chuyển đến bệnh viện. Xe khách bị hư hỏng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, rạng sáng 26.12, trên địa bàn còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông khác. Một xe container khi lưu thông qua thị trấn Vạn Giã (H.Vạn Ninh) đã lao vào cửa một nhà dân. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Theo Công an H.Vạn Ninh, trên địa bàn huyện sáng nay mưa lớn kéo dài, đường trơn.