Trưa 5.1, tàu cứu nạn SAR 412 đã đưa tàu cá NĐ 92268 và 6 ngư dân về đến Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 3.1, tàu cá này do ông Trần Văn Hiền (ngụ H.Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy cách Cửa Việt (Quảng Trị) 70 hải lý về phía đông bắc. Do tàu mất khả năng cơ động nên nước tràn vào, các ngư dân không thể khắc phục trong khi biển động, sóng to gió lớn.

Tàu SAR 412 đang trực tại Đà Nẵng đã lên đường ứng cứu, tiếp cận tàu bị nạn vào đêm 4.1 và dùng máy bơm thoát nước, đồng thời chăm sóc 2 ngư dân bị suy kiệt.

Nguyễn Tú