Sáng 1.1, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) lập hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xử lý 4 nghi can cướp giật bị các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa bắt giữ.