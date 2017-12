Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Q.12, TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn An (sinh năm 1978, ngụ P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản” theo khoản 1, điều 143 bộ luật Hình sự; chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua Tòa án nhân dân (TAND) Q.12 để đưa ra xét xử.

Theo cáo trạng, ông An và ông N.V.S (sinh năm 1974, ngụ Q.12, TP.HCM) đều là tài xế chở khách tự do. Sáng 30.6.2017, ông An điều khiển ô tô 4 chỗ, biển kiểm soát 51A-067.XX đến trước địa chỉ số 202 quốc lộ 22 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12) để đón khách đi Tây Ninh. Lúc này, ông S. cũng điều khiển xe 7 chỗ, biển kiểm soát 51F-195.XX chờ đón khách ở khu vực này.

Ông S. yêu cầu ông An phải “xếp tài” để đón khách nhưng ông An không đồng ý nên đôi bên xảy ra xô xát khiến cả hai bị thương nhẹ. Được mọi người can ngăn, ông An lên xe rời nơi xảy ra ẩu đả. Đi được một đoạn, ông An phát hiện qua kính chiếu hậu ông S. đang đi ô tô 51F-195.XX ở phía sau.

Đến trước địa chỉ số B19, tổ 47, KP.4 (P.Trung Mỹ Tây, Q.12), ông An xuống xe, vẫy tay yêu cầu ông S. dừng lại để nói chuyện nhưng ông S. vẫn chạy vượt lên. Tức giận, khi xe ông S. vừa ngang qua, ông An dùng chân đạp vào cửa trước bên phải ô tô của ông S., khiến cửa xe bị móp.

Kết quả giám định ngày 7.7 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Q.12 xác định thiệt hại của xe ông S. là hơn 5,1 triệu đồng.

Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông An về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 30.11, Viện KSND Q.12 hoàn tất cáo trạng truy tố ông An với tội danh trên. Ngày 5.12, TAND Q.12 cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông An.

“Trước khi bị khởi tố, tôi đã thương lượng bồi thường 40 triệu đồng về việc làm hư hại cửa ô tô và gây thương tích cho ông S. Ông S. chấp nhận, đồng thời có đơn bãi nại không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tôi, dù lỗi không thuộc hoàn toàn về tôi. Vậy mà các cơ quan tố tụng Q.12 vẫn truy tố tôi ra tòa và cấm đi khỏi nơi cư trú, thật là quá nặng nề”, ông An nói.

Theo tìm hiểu của PV, ông An là bộ đội xuất ngũ và là lao động chính trong gia đình, có vợ làm nội trợ và 3 con nhỏ (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2014), bản thân chưa có tiền án, tiền sự.

