Ngày 2.1, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Trung (27 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em