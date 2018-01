Viện KSND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can Phạm Hoàng Thanh (29 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (27 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo kết quả điều tra, khoảng 19 giờ ngày 20.5.2017, Thanh điều khiển xe máy đi trên đường Phạm Văn Thuận (P.Tam Hiệp) thì vượt xe ô tô BS 60A-368.79 do anh Vũ Văn Tung (ngụ TP. Biên Hòa) điều khiển. Trong lúc vượt lên, xe của Thanh va quẹt với một xe taxi (không rõ biển số) chạy theo chiều ngược lại khiến Thanh bị té ngã. Cho rằng anh Tung ép xe mình, Thanh đuổi theo chửi bới và đe dọa. Sau đó, Thanh còn gọi điện cho nhiều người kéo ra chặn đường, đập phá xe của anh Tung, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng. Công an TP. Biên Hòa đã bắt giữ Thanh và Tùng để phục vụ điều tra; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của một số đối tượng khác có liên quan đến vụ việc để xử lý theo pháp luật. (Gia Khánh)