Sau 3 ngày xét xử, sáng 21.12, TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên án đối với bị cáo Trần Trung Hùng (30 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, Kon Tum) và 18 bị can liên quan đến vụ dùng súng AK 47 bắn sỹ quan cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum trọng thương vào tháng 12.2016.

Bị cáo Trần Trung Hùng bị tuyên phạt 30 năm tù giam cho 6 tội danh: giết người; tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; cố ý gây thương tích; mua bán và tàng trữ ma túy trái phép; cưỡng đoạt tài sản và bắt cóc chiếm đoạt tài sản.

Bị truy nã vẫn gây án Theo Công an TP.Kon Tum, Hùng là tay anh chị côn đồ manh động, nguy hiểm. Trước khi bắn thượng úy Vương Hoàng Giáp, Hùng đang bị 4 lệnh truy nã gồm: 1 lệnh truy nã cố ý gây thương tích của Công an H.Chư Pảh (Gia Lai); 3 lệnh truy nã về cố ý gây thương tích, tội mua bán các chất ma túy trái phép và lệnh truy nã về bắt cóc, tống tiền của Công an TP.Kon Tum. Qua điều tra của Công an TP.Kon Tum, năm 2013, vợ chồng ông Nguyễn Văn Sáng vay của một người tên H. (cùng trú TP.Kon Tum) 100 triệu đồng với lãi suất 6%. Đến kỳ hạn, ông Sáng không trả được nợ.



Sau đó, ông Sáng hứa mỗi tháng trả cho ông H. 5 triệu đồng cho đến khi hết nợ. Tuy nhiên, đến tháng 6.2016, ông Sáng vẫn không trả nợ được nên vào ngày 12.7.2016, ông Sáng buộc phải chở con trai là Nguyễn Văn Xuân (23 tuổi) đến gặp Hùng và Nguyễn Văn Nam (26 tuổi, trú P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum).



Đến ngày 14.7.2016, Xuân (con trai ông Sáng) được người dân phát hiện ở ven rừng cao su bên QL14, mặt mày bầm dập, ngón út tay trái bị chặt đứt nên đưa đi bệnh viện. Trình báo với công an, Xuân cho biết bị Hùng dí súng ép phải chặt ngón út tay trái. Sau khi gây án, Công an TP.Kon Tum đã truy bắt tên Hùng và Nam.

Xác định đây là băng nhóm nguy hiểm, có vũ khí nên ngày 18.7.2016, Công an tỉnh Kon Tum xác lập chuyên án VK716 truy bắt. Bộ trưởng Bộ công an cũng thành lập Ban chỉ đạo chuyên án do trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, làm trưởng ban.



Đêm 30.11.2016, khi bị truy bắt, Trần Trung Hùng đã dùng súng AK47 bắn 23 phát đạn về phía tổ cảnh sát đang bao vây ở xã Đăk Bla, TP.Kon Tum, gây trọng thương đối với thượng úy Vương Hoàng Giáp (tỷ lệ bị thương tích 63%) rồi lẩn trốn.

Yêu cầu thả đàn em mới đầu hàng

Trong lúc trốn truy nã, Hùng được nhiều đồng bọn chở đi che giấu, cung cấp lương thực, quần áo, tiền. Sáng 15.12.2016, Hùng bị bắt tại thôn 1, xã Nghĩa Hưng, H.Chư Păh (Gia Lai) với súng AK 47 và K59 khi đạn đã lên nòng cùng 40 viên đạn khác và một số vũ khí.

Điều đáng nói là, 5 giờ ngày 15.12.2016, dù vòng vây của các lực lượng công an khép chặt, có hỗ trợ của cả xe thiết giáp, nhưng đến gần 10 giờ cùng ngày, Hùng yêu cầu phải thả hết đàn em mới đầu hàng. Và khi biết không thể thoát, đại ca giang hồ mới đầu hàng.

Suốt 3 ngày xét xử (từ 19.12 đến 21.12), Hùng bình tĩnh đến lạ. Không cần luật sư bào chữa, một mình Hùng đứng trước tòa, trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử theo kiểu "có làm có chịu".



Sáng 21.12, lúc bước vào phòng xử án, Hùng vẫn tươi cười, nói chuyện bình thường với mọi người. Đến khi nghe tòa tuyên án 30 năm tù giam, Hùng chỉ hơi nhắm mắt và vẫn bình thản.

HĐXX cũng tuyên phạt 15 bị cáo khác từ 9 tháng tù cho hưởng án treo đến 6 năm 3 tháng tù giam. Các bị cáo Nguyễn Văn Trứ (28 tuổi), Huỳnh Tấn Cường (25 tuổi) và Nguyễn Bá Vương (29 tuổi) được trả tự do ngay tại tòa do không đủ các yếu tố để cấu thành tội phạm.

