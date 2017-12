[VIDEO] Con nợ bị rơi từ cầu Ghềnh xuống sông Đồng Nai rồi tử vong

Ngày 29.12, Phòng cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hai nghi can Đào Tuấn Huynh (36 tuổi) và Nguyễn Đức Toàn (31 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) để điều tra do liên quan đến cái chết của anh Bùi Minh Tiến (38 tuổi, ngụ Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, anh Tiến nợ một người tên Hiển số tiền 60 triệu đồng, cộng thêm tiền lãi tổng cộng là 100 triệu đồng. Sau đó, Hiển đã nhờ Huynh và Toàn đi đòi nợ giúp.

Chiều 27.12, Huynh và Toàn tìm được Tiến ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). Lúc này, Tiến điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng cầu Ghềnh

Khi lên tới giữa cầu Ghềnh, Tiến bị Huynh và Toàn bắt kịp nên Tiến bỏ xe máy trèo ra lan can cầu để tiếp tục chạy trốn. Sau đó Tiến bị hai nghi can, gây áp lực, xô rớt xuống sông Đồng Na i, mất tích. Tiếp nhận vụ việc, Đội hình sự Công an TP.Biên Hòa phối hợp với PC45 vào cuộc điều tra, trong ngày 28.12 đã bắt giữ Huynh và Toàn.

Đến sáng ngày 29.12, các lực lượng chức năng đã tìm được thi thể Tiến nổi lên gần cầu Đồng Nai, sau đó vớt lên đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiến hành công tác khám nghiệm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

