Hai vụ ngộ độc khí carbon monoxide (CO) do đốt than sưởi ấm trong phòng kín vừa xảy ra tại Hà Tĩnh khiến 6 người trong 2 gia đình phải nhập viện. Hiện 2 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.