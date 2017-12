Ngày 26.12, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn ký văn bản tạm dừng giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản đối với 4 cá nhân, trong đó có ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm” ).

Theo văn bản, để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” theo chỉ đạo của Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), UBND TP.Đà Nẵng có văn bản giao Sở Tư pháp, Sở TN-MT chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các văn phòng công chứng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng của 4 cá nhân.

Cụ thể, những cá nhân này gồm: ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", sinh ngày 2.11.1975), Lê Văn Sáu (sinh ngày 5.1.1975), Trần Đại Vũ (sinh ngày 19.5.1975) và Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh ngày 3.4.1978).

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu giám đốc Sở TN-MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là 4 cá nhân được nêu trên; báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND TP trước ngày 10.1.2018.

Văn bản cũng yêu cầu Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng tổng hợp kết quả thực hiện để thông tin cho Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) theo yêu cầu.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 21.12, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Vũ “nhôm” (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Chấn Phong) tại nhà riêng số 82 Trần Quốc Toản (Q.Hải Châu).

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Vũ “nhôm” do có hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước". Sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú, Cơ quan An ninh điều tra đã quyết định truy nã Vũ “nhôm”.

Hoàng Sơn