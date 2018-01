Khoảng 15 giờ ngày 1.1, xe khách giường nằm BS 67B-002.06 của nhà xe Hùng Cường do tài xế Lâm Trí Hùng (48 tuổi, ngụ An Giang) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ miền Tây về TP.HCM. Khi đến địa phận xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành (Tiền Giang) thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe khách giường nằm BS 69B-003.24 của nhà xe Phước Thành, do tài xế Trần Văn Đăng (35 tuổi, ngụ Cà Mau) điều khiển lưu thông cùng chiều, phía trước.

Sau cú tông, 3 hành khách trên xe Hùng Cường bị thương nặng ở chân. Nhiều hành khách trên 2 xe khách bị xây xát. Vụ tai nạn làm đường cao tốc tê liệt hơn 40 phút (hướng từ Tiền Giang về TP.HCM). Lực lượng chức năng đến phong tỏa đường cao tốc (hướng về TP.HCM) để giải quyết vụ tai nạn, nên giao thông bên ngoài 2 đường dẫn bị tê liệt nhiều cây số.

Cùng thời điểm, cách hiện trường vụ tai nạn trên khoảng 200 m, hướng miền Tây về TP.HCM có 1 ô tô 7 chỗ BS 48A-026.42 bị nổ vỏ lật chổng bánh lên trời. Hành khách trên xe này bị thương nhẹ.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách mới được giải quyết xong. Hàng chục hành khách trên 2 xe phải vật vạ ven đường cao tốc chờ sang xe khác. Theo ghi nhận của PV, từ 15 giờ cùng ngày, phương tiện giao thông từ các tỉnh trở lại TP.HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết dương lịch tăng đột biến trên QL1 và QL60. Đoạn qua tỉnh Tiền Giang ùn ứ nghiêm trọng kéo dài nhiều cây số. Khu vực ngã tư Lương Phú, ngã tư Đồng Tâm, cầu Rạch Miễu... phương tiện ken đặc, CSGT và thanh tra giao thông phải làm việc liên tục để điều tiết giao thông. Đến 18 giờ 30 cùng ngày, phương tiện vẫn ùn ứ hơn 3 km trên QL1 hướng từ miền Tây về TP.HCM.

Lê Lang - Bắc Bình