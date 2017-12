Theo phân tích của Sở VH-TT-DL Bình Thuận, trong tháng 12.2017, toàn tỉnh ước đón được 515.164 lượt khách, tăng 23,79% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 52.000 lượt, chiếm 11,22% so tổng lượt khách, tăng 2,49% so cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế “áp đảo” vẫn đến từ Nga (35,43%), Trung Quốc (18,07%), Hàn Quốc (9,9%), Thái Lan (5,62%), Đức (5,47%), Malaysia (2,88%), Anh (2,16%), Ba Lan (1,99%), Pháp (1,98%), Mỹ (1,76%), Hà Lan (1,9%) và Úc (1,36%).

Riêng trong 3 ngày nghỉ tết Dương lịch 2018, có gần 50 nghìn lượt du khách đến nghỉ dưỡng tại Mũi Né và các khu vực lân cận như Hàm Thuận Nam và Nam Phan Thiết.

Trong đó, khách quốc tế chiếm hơn 11 nghìn lượt người, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm trước .

Công suất buồng phòng ở các resort đạt từ 90 đến 95%, nhiều resort 4 sao, 5 sao đạt công suất 100% từ một tháng nay.

Du khách lướt ván diều trên biển Mũi Né chiều 29.12.2017



Theo ông Trần Văn Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận, trong cơ cấu khách nội địa thì lượng khách đến từ TP.HCM vẫn chiếm đại đa số với hàng trăm nghìn lượt người. Nhưng năm nay không chỉ có khách Sài Gòn mà còn có cả khách từ phía bắc, đặc biệt là Hà Nội đến Mũi Né khá đông.

Cũng theo ông Trần Văn Bình, tất cả các cơ sở lưu trú, đặc biệt là các resort có sao đều có các chương trình vui chơi đón năm mới khá đặc biệt phục vụ du khách, nhất là du khách quốc tế trong đêm giao thừa đón chào năm 2018.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Bình Thuận Ngô Minh Chính cho biết để đón đợt cao điểm này, UBND tỉnh chỉ đạo tập trung chủ yếu các khâu như giữ ổn định an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Yêu cầu các cơ sở không được tự ý tăng giá và phải có đội cứu hộ ở các hồ bơi và trên bãi biển khi du khách lướt ván diều trên biển; đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách.

Theo quan sát của PV Thanh Niên, giá phòng ở các resort tăng không đáng kể do khách đặt từ trước. Tuy nhiên giá một số mặt hàng hải sản tăng từ 30 đến 35% do khan hiếm khi liên tục chịu hai cơn bão, Bình Thuận bị cấm biển nhiều ngày liên tục.