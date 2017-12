Chiều 29.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người

Theo điều tra, đêm 15.12 anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, ngụ Sóc Trăng, chồng Diễm) đi nhậu say về phòng trọ ở đường Thuận Giao 05 (P.Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương) thì xảy ra mâu thuẫn với Diễm do Diễm nghi ngờ anh Tú có quan hệ với người phụ nữ khác.

Lúc này, anh Tú dùng dao đe dọa Diễm nên dẫn đến xô xát. Trong lúc giằng co, Diễm đã giật con dao từ tay anh Tú và chém chết nạn nhân. Sau đó, Diễm đã phân xác anh Tú cho vào nhiều bịch và mang đi phi tang ở nhiều bãi tập kết rác.

Sáng 16.12, người thu gom rác phát hiện đầu người trong thùng rác ở đường Thuận Giao 09 (P.Thuận Giao) đã báo cho cơ quan chức năng. Qua điều tra, ngày 18.12, cơ quan công an đã bắt giữ Diễm và người này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Đỗ Trường