Sáng 27.12, lãnh đạo Công an Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ) cho biết đang tiếp tục triệu tập nhóm nghi phạm để điều tra làm rõ về hành vi cho vay nặng lãi

Nhóm nghi phạm bị triệu tập gồm: Phan Văn Thiêm (tên gọi khác Đức Long, 43 tuổi, ngụ xã Lai Thành), Phạm Quang Hưng (tên gọi khác Thịnh, 28 tuổi, ngụ xã An Hòa), Trần Văn Cuông (46 tuổi, ngụ xã Kim Định, cùng H.Kim Sơn, Ninh Bình) và Phan Tuấn Anh (tên gọi khác Quang, 22 tuổi, ngụ H.Đắk Song, Đắk Nông).

Trước đó, từ tin báo của người dân, Công an Q.Bình Thủy phối hợp Cảnh sát hình sự đặc nhiệm 141 phòng PC45 Công an TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra tại số nhà 69/29D, khu vực 5, P.An Thới (Q.Bình Thủy) thì phát hiện nhiều hung khí như 12 ống tuýp sắt, 1 cây côn sắt, 1 dao bấm, 8 xe máy và 52 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ nhiều sổ sách, chứng từ có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.

Qua thống kê sổ ghi chép ban đầu, cơ quan công an xác định có tổng số 116 người vay tiền với tổng tiền vay hơn 830 triệu đồng.

Theo khai báo của 31 người vay tiền, họ vay với lãi suất rất cao tùy thuộc vào số tiền vay ban đầu thường từ 2 triệu đến 30 triệu đồng.

Khi người vay tiền có nhu cầu vay 5.000.000 đồng thì chủ nợ chỉ đưa 4.500.000 đồng (gọi là tiền góp vay ngày đầu 200.000 đồng, phí vay tiền là 300.000 đồng). Người vay sẽ trả góp góp 200.000 đồng/ngày, thời gian góp là 30 ngày, giấy ghi nợ là 6.000.000 đồng. Như vậy, số tiền người vay phải trả lãi suất là 20%/tháng và phí là 300.000 đồng.

Bước đầu, qua làm việc, các nghi phạm trên thừa nhận từ các địa phương phía bắc vào TP.Cần Thơ để thiết lập đường dây cho vay với lãi suất cao. Trong đó, Hưng và Tịnh khai hàng ngày đi thu tiền góp cho Thiêm, được Thiêm trả công từ 4 đến 5 triệu đồng/tháng. Đối tượng góp là các tiểu thương, người buôn bán nhỏ ở các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Mai Trâm