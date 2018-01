Khoảng 13 giờ 30 ngày 10.1.2018, khi đến trụ sở Thành ủy Tân An ở P.2, TP.Tân An để làm việc, các cán bộ, nhân viên phát hiện hội trường tầng 1 có khói bốc lên nghi ngút. Ngay sau đó, lửa lan ra xung quanh khu vực cửa, tạo thành đám cháy.

Ngay lập tức, mọi người điện báo cảnh sát PCCC, đồng thời đóng cầu dao, ngắt điện ở trụ sở này.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường cùng bảo vệ phong tỏa hiện trường để chữa cháy. Gần 30 phút sau đám cháy được dập tắt hoàn toàn . Nhiều bàn ghế, máy điều hòa bị cháy đen, đường dây điện bị hư hỏng hoàn toàn.

Hiện công an đang khám nghiệm hiện trường. Nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng là do sự cố chập điện . Rất may, vụ cháy không thiệt hại về người.