Sáng nay (6.1), Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, khoảng ngày 8.1, bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung bộ.



Cũng theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại và mưa ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ duy trì liên tục từ ngày 9 - 14.1. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở vùng đồng bằng phổ biến 10 - 12 độ C, các tỉnh vùng núi từ 8 - 10 độ C, riêng vùng núi cao dưới 5 độ C.