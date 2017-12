Trước đó, ngày 10.12.2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Trần Phương Bình về 2 tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay”. Tháng 11.2016, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Ngọc Vân về 2 tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “vi phạm quy định về cho vay”. Tháng 4.2017, Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Kim Xuyến về 2 tội danh “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng đến nay không thể thu hồi. Ngoài ra, hơn 10 nguyên lãnh đạo phòng giao dịch, cán bộ DongA Bank cũng bị bắt và khởi tố về tội cố ý làm trái.