Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, trong vụ án này có 3 bị cáo bị truy tố về tội “vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” theo quy định tại khoản 3 điều 240 bộ luật Hình sự và phải đối diện với khung hình phạt từ 7 đến 12 năm tù giam.

Danh sách các bị cáo gồm: Nguyễn Diệu Linh (32 tuổi, ngụ tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội), Hoàng Văn Tuấn (25 tuổi, quê quán xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) và Lê Thị Thì (56 tuổi, ngụ ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Thì và Tuấn. Bị cáo Diệu Linh do đang nuôi con nhỏ nên được tại ngoại.

Cũng theo cáo trạng, quán karaoke 68 trên đường Trần Thái Tông do bị cáo Diệu Linh làm chủ đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, chưa có giấy phép kinh doanh karaoke nhưng đã hoạt động kinh doanh và thu tiền của khách.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Hà Nội cũng xác minh, làm rõ Diệu Linh đưa quán karaoke 68 vào hoạt động khi chưa có nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. Bị can này cũng có hành vi thay đổi thiết kế, không kiểm tra giám sát trong quá trình thi công...

Việc bị cáo Diệu Linh cho lắp đặt biển quảng cáo trước cửa quán đã che kín cả nhà, như vậy đã vi phạm thông tư của Bộ Công an hướng dẫn về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke.