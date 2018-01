Chiều 3.1, Công an H.Tây Sơn (Bình Định) đã bàn giao nghi phạm và hồ sơ vụ vợ giết chồng tại xã Tây An, H.Tây Sơn cho Phòng CSHS - Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Công an H.Tây Sơn, trưa 2.1, do mâu thuẫn gia đình và nghi ngờ chồng ngoại tình, bà Dương Thị Hường (71 tuổi, ngụ xã Tây An) đã dùng dao đâm chết chồng là ông Nguyễn Văn Tạo (72 tuổi), rồi đến công an huyện đầu thú.

Tại cơ quan công an chiều 3.1, bà Hường khai hành vi của mình là để bõ tức những gì mà người chồng đã gây ra lâu nay.

Trị Bình