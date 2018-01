Theo đề xuất của PGS-TS Minh Thái, nên ăn tết theo lịch Tây, nghỉ 3 ngày là được rồi. Đã đến lúc mỗi người dân nên thay đổi những thói quen ấy.

Chúng ta chỉ nên ăn một cái tết trong năm thôi. Nghỉ tết thay vì kéo dài 1 tuần, 10 ngày thì chỉ nên nghỉ đúng 3 ngày trọn vẹn. Điều này vừa tiết kiệm thời gian, tránh lãng phí, gây mệt mỏi, phiền hà cho nhiều người.

Đề xuất trên lập tức bị dân mạng “đá xéo” tới đề xuất cải cách tiếng Việt của GS Bùi Hiền đưa ra cách đây không lâu. Không những chỉ trích gay gắt, cộng đồng mạng còn trần tình cho vị PGS-TS một khía cạnh khác của vấn đề mà hình như bà lãng quên. Dân thường làm quần quật cả năm trông đến ngày tết mà nghỉ ngơi. Rất nhiều người nghèo phải tha hương cầu thực, lao động quần quật cả ngày, góp nhặt từng đồng để nuôi con, gửi về cho cha mẹ, họ chẳng mong ước gì cao sang, như du lịch châu Âu, châu Á gì ráo! Họ chỉ cần cái tết được quây quần bên gia đình để tận hưởng cảm giác ấm áp mà cả năm trời dài đằng đẵng mong ngóng. Nay nếu nghĩ tết chỉ 3 ngày thì còn đâu ý nghĩa đó. Thương hơn, có người còn than thở đi làm xa chắc về chưa tới nhà đã... hết tết.

Câu chuyện được Facebooker Đoàn Đức Thắng đăng lên MXH có nội dung: Bạn ấy đi xe Honda Accord đến bơm xăng (ảnh 2) tại một cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Lúc đến bơm thì xe bạn ấy gần cạn hết xăng. Theo thông số của nhà sản xuất thì dung tích bình xăng của Honda Accord là 70 lít, nhưng khi máy bơm dừng lại thì số xăng được bơm lên đến… 79,65 lít.



Lúc này, bạn ấy mắt tròn mắt dẹt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quản lý cây xăng giải thích là do dung tích bình xăng của nhà sản xuất có sai số. Tới nước này, bạn Thắng lên tiếng, bởi theo bạn dù có sai số thì cũng không thể nào sai “tè le” như vậy được, từ 70 lít lên 80 lít (hơn 17,5%), mà xe Honda của Nhật thì khó có điều bất bình thường như thế.

Ngay khi câu chuyện được đăng tải, MXH lập tức dậy sóng. Như gãi đúng chỗ ngứa, bởi không ít người đã từng là nạn nhân của việc bị các cây xăng giở trò gian lận, nên họ “bay vào” comment tưng bừng. Dĩ nhiên, nghe câu chuyện của anh Thắng, dân mạng đều đứng về phía anh và ra sức công kích cách làm ăn gian dối của cây xăng. Nhiều người yêu cầu công an vào cuộc để làm cho ra lẽ, nhưng cũng có người “nảy ra sáng kiến” rủ nhau lấy can nhựa in số lít hẳn hoi đi mua xăng đem về nhà đổ cho... chắc cú.

Cẩm Nhung

(tổng hợp)