Ngày 28.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối với Đoàn Mai Thanh, 35 tuổi, trú tại thành phố Hạ Long, Quảng Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, từ cuối năm 2011 đến tháng 10.2013, Đoàn Mai Thanh khi đó là cán bộ tín dụng Ngân hàng VP Bank, Chi nhánh Quảng Ninh đã vay tiền của nhiều người. Thời gian đầu Thanh trả đầy đủ tiền lãi nên có được lòng tin của nhiều người. Tuy nhiên đến tháng 10.2013, do không thể trả các khoản vay, Thanh bỏ trốn. Nhiều người sau đó đã báo công an. Theo tố cáo, tổng số tiền mà Thanh đã gom của nhiều người khoảng 8,3 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh đã nhiều lần gửi giấy triệu tập và động viên gia đình gọi Thanh ra đầu thú nhưng không có tin tức. Đến tháng 3.2014, Công an Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đối với Thanh.

Cuối tháng 12.2017, Thanh đã ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận vì thiếu tiền trả nợ nên đã vay tiền của nhiều người với lãi suất cao, rồi lấy nợ gốc của người này trả lãi cho người đã vay trước đó, khi mất khả năng thanh toán thì bỏ trốn.

Lã Nghĩa Hiếu