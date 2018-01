Ngày 3.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết, Đội 5 (PC45) đã phối hợp với Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) triệt phá "ổ" bạc hình thức đánh bài Poker ăn tiền do Trần Tuấn Anh (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Trần Nguyễn Anh Tú (27 tuổi, ngụ Q.7), Nguyễn Tấn Phát (32 tuổi, ngụ Q.9, cùng TP.HCM) tổ chức tại một căn hộ chung cư cao cấp trên đường Ngô Tất Tố (P.22, Q.Bình Thạnh).