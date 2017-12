Ngoài BLHS, BLTTHS, các luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2018 gồm: luật Sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS; luật Thi hành án tạm giữ, tạm giam; luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước; luật Tín ngưỡng, tôn giáo; luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; luật Quản lý, sử dụng tài sản công; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng; luật Tiếp cận thông tin; luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; luật Quản lý nợ công; luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN VN; luật Cảnh vệ; luật Thủy lợi; luật Đường sắt; luật Trợ giúp pháp lý; luật Quản lý ngoại thương; luật Du lịch; luật Chuyển giao công nghệ. Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã sửa đổi, bổ sung các thiệt hại được bồi thường phát sinh trong thực tế chưa được luật này năm 2009 quy định, như thiệt hại được bồi thường là khoản tiền phạt theo thỏa thuận trong giao dịch dân sự, kinh tế do không thực hiện được các giao dịch; căn cứ tính mức lãi suất; lượng hóa một số thiệt hại được bồi thường như thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút; thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm... Luật cũng đã bổ sung một số thiệt hại về tinh thần trong trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường, thị trấn; trường hợp công chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật... Về phục hồi danh dự, luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước 2017 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng nhà nước chủ động phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại, không chờ đến khi họ yêu cầu.