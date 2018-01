* Gây án xong vẫn đi hành nghề

Theo báo cáo của cơ quan công an, rạng sáng 2.1, trực ban hình sự của Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiếp nhận thông tin về vụ một tài xế Uber cướp tài sản của nữ hành khách ở P.9, Q.Tân Bình.

Một tổ cảnh sát hình sự đang tuần tra trên đường đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc, đồng thời phối hợp với Công an P.9 (Q.Tân Bình) truy xét.

Theo ghi nhận, khoảng 3 giờ 30 ngày 2.1, chị N.T.Tr (30 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình) dùng ĐTDĐ đặt dịch vụ Uber đi từ đường Nguyễn Biểu (P.1, Q.5, TP.HCM) về đường Lạc Long Quân (P.9, Q.Tân Bình), trên hệ thống báo ô tô hiệu Ford sẽ đến đón chị Tr. nhưng thực tế đến đón chị Tr. là ô tô hiệu Chevrolet. Khi đến khu vực đường Lạc Long Quân, tài xế trên dùng dao khống chế, đe dọa chị Tr. ,cướp 1 túi xách , 8 triệu đồng, 100 đô la Mỹ, 100 đô la Canada, 1 ĐTDĐ...

Qua xác minh, cơ quan công an xác định xe đến đón chị Tr. có BS 51F - 848.66, do ông N.C.T (50 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM) đứng tên. Tiếp tục xác minh, ông T. cho biết cuối tháng 7.2017, ông đã cho ông V.T.Ph (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) thuê xe trên. Làm việc với ông Ph., Công an Q.Tân Bình phát hiện ông Ph. cho Nguyễn Thiện Trung ( (35 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) thuê xe 51F - 848.66 từ ngày 4.12.2017, đến nay chưa trả.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11 giờ ngày 2.1, trinh sát Công an Q.Tân Bình xác định Trung đang điều khiển ô tô nói trên đi đón khách ở P.12 (Q.10), đã mời Trung về trụ sở công an gần đó làm việc. Tại đây, Trung thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an Q.Tân Bình tiến hành bắt khẩn cấp Trung và khám xét phương tiện gây án

Đăng ký xe này, lấy xe khác chở khách

Theo lời khai ban đầu của Trung, khoảng tháng 5.2017, Trung sử dụng chiếc ô tô hiệu Ford BS: 51G - 37xxx) đăng ký dịch vụ chạy xe Uber. Chạy đến tháng 9.2017, do thua cá độ bóng đá, nên Trung bán xe Ford trả nợ.

Đến đầu tháng 12.2017, Trung thuê xe 51F - 848.66 từ ông Ph., tiếp tục hành nghề chạy Uber, mặc dù chiếc xe này không được đăng ký với Uber.

Rạng sáng 2.1, trong lúc chở chị Tr., do cần tiền trả nợ cá độ, Trung nảy sinh ý định dùng dao khống chế, cướp tài sản của chị Tr. Sau khi cướp tài sản xong, Trung còn ép chị Tr. mở khóa điện thoại, thoát khỏi tài khoản iCloud để Trung tự do đăng nhập, sử dụng điện thoại trên.

Lúc này, chị Tr. phản ứng, hai bên giằng co khiến tay của chị Tr, bị con dao cắt đứt ngón tay, chảy máu. Chạy thêm một đoạn, Trung mở cửa thả chị Tr. xuống xe, tẩu thoát.

Gây án xong, Trung chạy xe về đến khu vực sân vận động Thống Nhất (Q.10) vứt con dao dính máu xuống đường. Đến nay, công an đã thu giữ 1,4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ, 100 đô la Mỹ, 100 đô la Canada, 1 con dao, 1 ô tô. Vụ việc đang được Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đàm Huy