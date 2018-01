Ngày 4.1, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Đỗ Minh Lâm (30 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản

Trước đó, anh Trần Hoài Thanh (35 tuổi, công nhân ở khu nhà trọ thuộc P.Thuận Giao, TX.Thuận An) trình báo bị cướp giật điện thoại. Nhận được thông tin, các "hiệp sĩ" thuộc CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa liền nhận diện nghi phạm qua camera an ninh lắp đặt tại khu trọ, phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức truy tìm.

Chiều 3.1, các “hiệp sĩ” phát hiện một nam thanh niên đi xe máy BS 61C1 - 694.22 trên đường 30 tháng 4 (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) có nhiều đặc điểm nhận dạng giống hình ảnh nghi phạm liền thông báo cho công an, đồng thời tiến hành truy đuổi và chặn được thanh niên trên.



Tại trụ sở Công an P.Thuận Giao (TX.Thuận An), Đỗ Minh Lâm đã khai nhận hành vi của mình. Hiện Công an TX.Thuận An đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đỗ Trường