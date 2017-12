TP.HCM lập 12 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết

Gọi điện thoại đến chương trình, các cử tri lo lắng về việc người tiêu dùng có nguy cơ mua nhầm thực phẩm bẩn, hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng... trà trộn vào các chợ, siêu thị dịp Tết Nguyên đán. Ông Phan Hoàn Kiếm, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP, cho biết chi cục đã có kế hoạch tập trung vào khu vực trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, kho bãi, các tuyến vận chuyển hàng hóa vào TP để kiểm tra, xử lý.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, cho biết thêm ban cũng đã lập 12 đoàn thanh, kiểm tra kiểm soát về an toàn thực phẩm; phối hợp các đoàn liên ngành tập trung kiểm tra thực phẩm có nguy cơ mất an toàn dịp tết; kiểm soát giết mổ; truy xuất nguồn gốc thực phẩm...





Duy Tính