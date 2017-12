Khoảng 12 giờ 45 ngày 24.12, Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy Công an H.Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã triệt phá thành công trường gà trên núi Minh Đạm, xã An Ngãi, bắt giữ tại chỗ 9 nghi can cùng 22 xe máy, gần 10 con gà đá…

Khi thấy lực lượng công an, hơn 50 người trong trường gà bỏ chạy tán loạn.



Thiếu tá Dương Văn Tuân, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự - kinh tế và ma túy Công an H.Long Điền, cho biết trường gà này do Nguyễn Phi Thoàng (35 tuổi, quê Cần Thơ) đứng ra tổ chức nhiều tháng nay.



Giúp sức cho Thoàng là Bùi Thanh Liêm (57 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, H.Long Điền).

Tại trường gà còn có con ruột của Liêm là Nguyễn Quốc Phong (35 tuổi, Phong lấy họ mẹ), cũng bị lực lượng công an bắt giữ quả tang.

Thiếu tá Tuân cho biết, khi lực lượng công an ập đến thì Thoàng đã nhanh chân chạy thoát.



Tháng 9.2017, Thoàng đã bị Công an H.Long Điền phạt hành chính vì hành vi đánh bạc bằng hình thức đá gà.

"Để triệt phá trường gà cùa Thoàng, các trinh sát Công an H.Long Điền đã theo dõi nhiều tháng qua", thiếu tá Tuân cho hay.



