Trước đó, các thành viên CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa nhận được tin báo của người dân về sự xuất hiện một nhóm cướp giật ở khu vực đường ĐT743, đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc địa bàn TX.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một.

Từ khoảng 22 giờ ngày 31.12.2017, các thành viên CLB phòng chống tội phạm Phú Hòa đã phân công các thành viên truy tìm và theo dõi nhóm cướp giật gồm 4 người đi xe phân khối lớn.



Đến khoảng 00 giờ ngày 1.1.2018, nhóm này giật túi xách của một cô gái đang lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một).

Ngay lập tức các thành viên CLB phòng chống tội phạm tiến hành truy đuổi với vận tốc cao đến khu vực khu dân cư Việt Sing (P.An Phú, TX.Thuận An) thì bắt được cả 4 nghi can, bàn giao cho công an.

Tại cơ quan công an, các nghi can khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp giật trên địa bàn. Hiện công an đang tiến hành điều tra làm rõ.

Đỗ Trường