Tiềm ẩn mất vốn



Đợt thanh tra diễn ra tại công ty mẹ và 5 đơn vị thuộc VNPT về việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại doanh nghiệp năm 2016. Kết quả thanh tra hoạt động đầu tư tài chính tại VNPT cho thấy 3/5 doanh nghiệp được thanh tra đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31.12.2016, có tổng vốn đầu tư khoảng 6.553 tỉ đồng, số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro mất vốn khoảng 637 tỉ đồng. Tại công ty mẹ, số vốn đầu tư tài chính dài hạn 6.311 tỉ đồng, trong đó đầu tư vào 28 công ty con 5.077 tỉ đồng.

Trong năm 2016 có 27/28 công ty con hoạt động kinh doanh có lãi khoảng 1.809 tỉ đồng; công ty còn lại thua lỗ 2,239 tỉ đồng. Nhưng nếu xét qua các năm, có 10 công ty con của VNPT đang kinh doanh thua lỗ, số lỗ vào cuối năm 2016 khoảng 679 tỉ đồng. Số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro mất vốn của 28 công ty con trực thuộc VNPT tính theo tỷ lệ góp vốn là 563 tỉ đồng.



Cũng trong năm 2016, VNPT đầu tư 540 tỉ đồng vào 30 công ty liên kết, có 27 công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi khoảng 290 tỉ đồng; 3 công ty thua lỗ khoảng 7 tỉ đồng, lỗ lũy kế đến cuối năm 2016 khoảng 134 tỉ đồng; đầu tư của các công ty liên kết tiềm ẩn rủi ro mất vốn tính theo tỷ lệ góp vốn khoảng 29 tỉ đồng.



Bên cạnh đó, VNPT cũng thực hiện nhiều hoạt động đầu tư khác vào 12 đơn vị khoảng 694 tỉ đồng. Trong số đó, chỉ 4 đơn vị kinh doanh có lãi khoảng 384 tỉ đồng. Là một trong những đơn vị kinh doanh có lãi trong năm 2016, nhưng số lỗ lũy kế của Công ty cổ phần dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn lại lỗ lũy kế khoảng 102 tỉ đồng. Số vốn còn lại được VNPT đầu tư vào các tổ chức viễn thông nhiều nước như ATH, Acasia Malaysia, Intersputnik.

Dừng, chậm và giãn tiến độ nhiều dự án

Theo Thanh tra Bộ Tài chính, trong số các dự án đang được VNPT đầu tư xây dựng, có 27 dự án chậm tiến độ 1 - 7 năm so với quyết định phê duyệt đầu tư. Trong đó, 23 dự án chưa hoàn thành, 4 dự án đã hoàn thành. Nguyên nhân chậm tiến độ theo giải trình của Tổng công ty Hạ tầng mạng do các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, một số nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, dự án được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước… Riêng dự án cáp quang biển quốc tế chậm tiến độ do phụ thuộc vào nhà thầu nước ngoài.