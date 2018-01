Chiều 3.1, tại cuộc giao ban báo chí tỉnh Bình Thuận, trung tá Phạm Văn Hải, Phó phòng Tham mưu Công an Bình Thuận, cho biết cơ quan công an đã khởi tố bị can ông Huỳnh Thúc Mẫn, nguyên chủ tịch UBND xã La Dạ, và bà Dương Ngọc Như Hiền, nguyên kế toán trưởng UBND xã La Dạ.

Các bị can bị khởi tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, bị cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Trước đó, sau khi báo chí phản ánh về tình trạng đánh tráo các máy nông cụ được nhà nước hỗ trợ cho dân nghèo, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Bắc đã vào cuộc điều tra, xác minh.