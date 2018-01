Ngày 6.1.2018, Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển gỗ trắc quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm xử lý.

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 5.1, trong quá trình tuần tra trên QL1, đoạn qua xã Hải Trường (H.Hải Lăng), lực lượng CSGT phát hiện ô tô mang BS 29C - 012.68 di chuyển tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên chặn bắt.

Lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô này chứa gần 1,3 tấn gỗ trắc được nhét đầy trên ghế ngồi và thùng xe.

Tài xế Trần Văn Tuyến (34 tuổi, trú H.Diễn Châu, Nghệ An) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ và cho biết do 1 người khác thuê chở từ TT.Huế (Thừa Thiên - Huế) ra Nghệ An tiêu thụ.



Qua kiểm tra nhanh, lực lượng CSGT còn phát hiện trên ô tô còn có hai bộ biển số xe ô tô giả

Nguyễn Phúc