Khoảng 7 giờ 30 ngày 22.12, tài xế Lê Trường Chinh (43 tuổi, ngụ TT.Kiến Tường, Long An) điều khiển xe buýt BS 62B - 002.17 chở 30 hành khách lưu thông trên QL62 theo hướng cửa khẩu Bình Hiệp đi TP.Tân An (Long An).

Khi đến Km8 + 700m thuộc địa phận xã Mỹ An, H.Thủ Thừa (Long An), phát hiện phía trước có một xe máy đang chạy bất ngờ bị lật ngang giữa đường, tài xế liền đánh tay lái vào sát lề phụ bên phải. Do bánh trước lọt xuống mí đường nên xe buýt bị lật ngang, lao xuống ruộng lúa sâu gần 1,5 m.

Phát hiện tai nạn, người dân địa phương nhanh chóng phá cửa, đưa hành khách ra ngoài; đồng thời chuyển 20 người bị thương đến Bệnh viện đa khoa tinh Long An cấp cứu.

Trong số các nạn nhân, ông Đặng Văn Tám (76 tuổi, ngụ xã Thuận Nghĩa Hòa, H.Thạnh Hóa) tử vong do chấn thương nặng.

Hiện Công an H.Thủ Thừa đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Khôi Nguyên