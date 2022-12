Vĩnh Long: Bắt 6 bị can vào Trung tâm y tế H.Bình Tân đánh nhau

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Bình Tân (Vĩnh Long) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can gồm: Nguyễn Ngọc Lợi (33 tuổi, ngụ H.Ba Tri, Bến Tre), Nguyễn Văn Minh (35 tuổi), Nguyễn Tuấn Thanh (33 tuổi), Lê Phú Công (32 tuổi), Phạm Như Ý (29 tuổi) và Lê Tấn Phát (26 tuổi, cùng ngụ H.Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là nhóm bị can đánh nhau tại Trung tâm y tế H.Bình Tân.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13.9, Trung tâm y tế H.Bình Tân tiếp nhận cấp cứu cho Nguyễn Minh Nhựt (22 tuổi) và Thái Minh Tần (24 tuổi, cùng ngụ H.Bình Tân). Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu cho Nhựt và Tần thì Lợi, Minh, Thanh, Công, Như Ý, Phát cùng một số thanh niên khác đến thăm Tần và Nhựt.

Tại đây, nhóm thanh niên này lớn tiếng la hét, gây mất trật tự nên được bảo vệ mời ra ngoài. Sau đó, Minh gọi điện cho những người có liên quan đến vụ chém gây thương tích cho Tần xuống khu hành chính H.Bình Tân để nói chuyện.

Đến nơi, 2 nhóm xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Sau đó, nhóm của Minh đưa Võ Lâm Thanh Nhàn (22 tuổi, ngụ H.Bình Tân) lên xe chở qua Trung tâm y tế H.Bình Tân cho Tần gặp mặt xem có phải Nhàn là người đã chém Tần hay không.





Tại Trung tâm y tế, Lợi, Minh, Thanh, Công, Như Ý và Phát lớn tiếng la hét, chửi thề và lao vào đánh Nhàn. Mặc dù Nhàn bỏ chạy qua phòng cấp cứu kế bên trốn nhưng nhóm này vẫn đuổi đánh.

Tiếp nhận tin báo, công an đến mời nhóm thanh niên này về làm rõ. Tại cơ quan công an, nhóm này đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây rối trật tự công cộng của mình.

Hiện, vụ đánh nhau tại Trung tâm y tế H.Bình Tân đang được Công an H.Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.