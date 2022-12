Vĩnh Long: Khen thưởng đột xuất 2 cá nhân dũng cảm bắt trộm

Ngày 15.12, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vừa tổ chức lễ khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND H.Tam Bình cho 2 cá nhân là anh Nguyễn Trọng Hiếu (28 tuổi) và anh Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Lộc, H.Tam Bình) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hai cá nhân này đã bắt được nghi phạm trộm cắp, giao công an xử lý.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18.11, nghe tin chị Nguyễn Thị Cẩm Thu (ngụ cùng địa phương) vừa bị mất trộm điện thoại, anh Hiếu và anh Thanh đang làm rẫy gần đó, liền điều khiển xe máy lần theo tín hiệu định vị của điện thoại để truy tìm. Hai anh đuổi theo từ xã Mỹ Lộc đến đoạn tiếp giáp xã Song Phú và Phú Lộc (cùng H.Tam Bình) thì bắt giữ được nghi phạm trộm cắp, giao cho công an xử lý.





Tại cơ quan công an, nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, người này từng có 4 tiền án về các tội: trộm cắp tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thành tích bắt trộm của anh Hiếu và anh Thanh đã thể hiện tinh thần dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tại địa phương rất xứng đáng được biểu dương, khen thưởng.