Vợ bịa chuyện công an tiêu cực, chồng liền gọi điện tố cáo sai nên bị phạt 2,5 triệu

Ngày 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng báo tin giả, tin sai sự thật qua số điện thoại của công an các huyện và một số đơn vị của Công an tỉnh Thanh Hóa ngày càng nhiều.

Nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính vì báo tin giả, tin sai sự thật.

Mới đây, ngày 13.12, Công an H.Thạch Thành (Thanh Hóa) đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn V.K (41 tuổi, H.Thạch Thành), vì anh này đã có hành vi thông báo tin giả, tin không đúng sự thật đến đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, tối ngày 13.5, anh Nguyễn V.K. đã gọi điện thoại đến đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa phản ánh một số cán bộ Công an H.Thạch Thành có hành vi tiêu cực trong xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại thôn 5, xã Thạch Sơn.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, nhưng kết quả xác định thông tin phản ánh là sai sự thật, không có việc một số cán bộ Công an H.Thạch Thành có tiêu cực trong xử lý vụ đánh bạc.





Tiếp đó, Công an H.Thạch Thành đã triệu tập anh K. để xác minh việc báo tin. Làm việc với cơ quan công an, anh khai do trước đó có nghe vợ mình nói là có một số cán bộ công an có hành vi tiêu cực trong xử lý vụ đánh bạc, tin lời vợ nên anh gọi điện đến Công an tỉnh Thanh Hóa để báo tin.

Công an H.Thạch Thành cũng xác định do vợ của anh K. muốn chồng không uống rượu say, từ bỏ đánh bài bạc nên tung tin cho chồng để mong chồng bỏ uống rượu và đánh bạc.

Ngoài ra, nhiều trường hợp gọi điện đến đường dây 113 và 114 báo tin nhưng nhiều thông tin giả, tin không đúng sự thật. Thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết , riêng số đường dây 113 của Công an tỉnh Thanh Hóa từ năm 2021 – 2022 đã tiếp nhận gần 1.000 tin báo, trong đó có 20 tin báo giả, tin báo sai sự thật.

Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội..., hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền bị phạt tiền từ 2 - 3 3 triệu đồng. Trường hợp báo cháy giả, báo tin sự cố, tai nạn giả mức phạt sẽ từ 4 – 6 triệu đồng.