Vợ chồng thai phụ từ New Zealand về Việt Nam cứu con mắc tim bẩm sinh nặng

Ngày 9.5, Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một trường hợp đặc biệt thai nhi phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh nặng từ trong bụng mẹ. Ca mổ giúp "mẹ tròn con vuông", vượt ngoài mong đợi của gia đình và ê kíp điều trị.

Thai phụ N.T.K.O (37 tuổi, quê Tây Ninh, hiện sinh sống, làm việc và mang quốc tịch New Zealand) mang thai lần đầu sau khi kết hôn với chồng là người New Zealand. Trong thai kỳ, chị được theo dõi và tầm soát 3 tháng đầu tại New Zealand. Khi thai hơn 19 tuần, các bác sĩ phát hiện thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng.

Qua tìm hiểu, gia đình chị P. biết New Zealand hiện chưa triển khai kỹ thuật can thiệp tim bào thai. Thông qua mạng xã hội, vợ chồng chị O. biết đến thành công của ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 trong lĩnh vực can thiệp tim bào thai.

Ê kíp y bác sĩ thực hiện phẫu thuật lấy thai cho sản phụ có thai nhi mắc tim bẩm sinh nặng ẢNH: BVCC

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai vợ chồng quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục theo dõi thai kỳ và chuẩn bị cho phương án can thiệp nếu cần thiết.

Từ khi thai được 21 tuần 5 ngày, chị O. được theo dõi sát tại Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1. Kết quả thăm khám cho thấy, thai nhi bị hẹp van động mạch phổi nặng nhưng tim chưa to, bốn buồng tim cân đối, thất phải chưa thiểu sản, chức năng hai thất còn tốt và chưa có dấu hiệu hẹp eo động mạch chủ.

Qua hội chẩn và theo dõi định kỳ mỗi 2 tuần, các bác sĩ ghi nhận bệnh tim của thai nhi không diễn tiến nặng thêm. Các cơ quan khác của thai nhi vẫn phát triển bình thường.

Sau nhiều lần đánh giá chuyên sâu, ê kíp thống nhất chưa cần can thiệp tim bào thai. Thay vào đó, các bác sĩ lựa chọn phương án phù hợp hơn là tiếp tục theo dõi sát thai kỳ, sau đó can thiệp nong van động mạch phổi cho bé sau sinh vào thời điểm thích hợp.

Vỡ òa hạnh phúc đón con chào đời

Sáng 7.5, khi thai được 38 tuần tuổi và đã trưởng thành tốt, chị O. được chỉ định mổ lấy thai. Ê kíp đã đón thành công một bé trai nặng 3.400 gram, bé khóc to, da hồng hào và tự thở khí trời.

Sau khi được các bác sĩ sơ sinh đánh giá tình trạng ổn định, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để tiếp tục theo dõi và chuẩn bị kế hoạch điều trị chuyên sâu tiếp theo.

Vợ chồng sản phụ vui mừng đón con chào đời ẢNH: BVCC

Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của vợ chồng chị O. khi chứng kiến con chào đời khỏe mạnh. Gia đình cho biết họ cảm thấy quyết định trở về Việt Nam theo dõi và sinh con tại Bệnh viện Từ Dũ là hoàn toàn đúng đắn.

Chỉ sau một ngày hậu phẫu, chị O. đã có thể đi lại, ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường. Vết mổ hồi phục tốt, không đau, tinh thần sản phụ rất vui vẻ và lạc quan.

Chị xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến ê kip can thiệp của hai bệnh viện, đặc biệt là bác sĩ Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã trực tiếp tư vấn, hỗ trợ và tạo sự an tâm tuyệt đối cho gia đình trong suốt hành trình mang thai và vượt cạn.

Đối với đội ngũ nhân viên y tế, thành công của trường hợp này không chỉ là niềm vui nghề nghiệp, mà còn là niềm tự hào lớn lao khi ngày càng có nhiều thai phụ trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn Việt Nam trong lĩnh vực y học bào thai và can thiệp tim bẩm sinh trước sinh.