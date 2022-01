Vòng chung kết Asian Cup bóng đá nữ 2022 ở Ấn Độ có bị hoãn?

Vòng chung kết (VCK) Asian Cup bóng đá nữ 2022 diễn ra ở Ấn Độ từ ngày 20.1 tới đến 6.2, trong đó có tuyển nữ Việt Nam tranh tài ở bảng C còn có Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar .

Theo kênh ESPN châu Á, trong 3 thành phố ở Ấn Độ đăng cai tổ chức thi đấu VCK Asian Cup bóng đá nữ 2022 gồm Mumbai, Navi Mumbai và Pune theo phương thức bong bóng khép kín cũng như thuận tiện việc di chuyển. Tuy nhiên, tại bang Maharashtra với thành phố Pune có 3 sân đăng cai đang rơi vào tình thế khó khăn vì dịch tại đây đang bùng phát dữ dội trong đó có hàng ngàn ca nhiễm biến thể mới Omicron mỗi ngày đã lây lan cộng đồng.

Mặc dù vậy, cho đến nay theo ban tổ chức địa phương và LĐBĐ châu Á (AFC) vẫn xác nhận đang theo dõi chặt tình hình và mọi công tác tổ chức VCK Asian Cup bóng đá nữ 2022 đang thực hiện đúng hẹn, theo LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) cam kết.

Trao đổi với kênh ESPN châu Á, Tổng thư ký AIFF, ông Kushal Das cho biết: “Chúng tôi biết tình hình hiện nay ở Maharashtra và khắp Ấn Độ với tình trạng các ca lây nhiễm đang gia tăng. Tuy nhiên, ban tổ chức địa phương và AFC hoàn toàn theo sát diễn biến để có sự điều chỉnh. Chúng tôi cũng hợp tác chặt chẽ với chính quyền bang Maharashtra về tất cả mọi vấn đề”.





Trong khi đó, về VCK Asian Cup bóng đá nữ 2022, ông Kushal Das khẳng định: “Về giải đấu, mọi thứ vẫn đang diễn ra đúng lịch trình và không có bất cứ sự thay đổi nào. Cho đến nay, mọi quy trình khép kín bong bóng tổ chức thi đấu được rà soát, kiểm tra chặt chẽ một cách thận trọng và an toàn. Các công tác này hiện chúng tôi vẫn tiếp tục tăng cường hơn nữa các biện pháp nhằm ngăn chặn bất cứ khả năng xâm nhập ca lây nhiễm vào. Do đó, chúng tôi tin tưởng sẽ tổ chức VCK Asian Cup bóng đá nữ 2022 diễn ra một cách an toàn nhất có thể”.

Cũng do sự gia tăng các ca nhiễm Covid-19 biến thể mới Omicron, AIFF đã hoãn giải đấu I-League (giải hạng nhì Ấn Độ) tại Kolkata trong 6 tuần vì tại đây bong bóng khép kín thi đấu bị vỡ do có ca nhiễm xâm nhập. Nhưng giải Ngoại hạng Indian Super League ở Goa thì vẫn đang diễn ra. Tương tự, việc khả năng hoãn VCK Asian Cup bóng đá nữ 2022 cũng khó xảy ra, nếu như các công tác tổ chức vẫn an toàn như cam kết của AIFF.