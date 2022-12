VRG hướng đến doanh thu hợp nhất 32.300 tỉ đồng/năm

VRG là tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, Việt Nam là nước sản xuất cao su thiên nhiên lớn thứ 4 toàn cầu, đứng thứ 3 về xuất khẩu cao su thiên nhiên và năng suất vườn cây đứng đầu trong các nước sản xuất cao su thiên nhiên. Địa bàn hoạt động của VRG trải rộng tại 34 tỉnh, thành từ miền Đông Nam bộ, Tây nguyên, Duyên hải miền Trung, khu vực miền núi phía Bắc và 2 nước bạn Lào, Campuchia. Diện tích cao su VRG đang quản lý gần 402.650 ha, với tổng số lao động toàn tập đoàn hiện nay gần 80.000 người.

Đảng bộ VRG là Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư, có 29 cơ sở đảng trực thuộc (12 đảng bộ, 17 chi bộ) với 1.036 đảng viên. Đảng bộ VRG triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trên cơ sở thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo, định hướng phát triển của Đảng và Chính phủ, cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Bộ NN-PTNT, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sự hỗ trợ của các Bộ, ngành T.Ư và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của tập đoàn đứng chân.

Năm 2022 doanh thu hợp nhất đạt 28.360tỉ đồng

Tại hội nghị, ông Trần Công Kha, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG cho hay, năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội thế giới và khu vực tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả của dịch Covid-19 để lại, xung đột chính trị, quân sự giữa các nước… đã ảnh hưởng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của hầu hết các quốc gia trên thế giới; và cũng là một năm đầy khó khăn, thử thách đối với hoạt động của VRG. Tuy nhiên, với sự chủ động nhìn nhận, đánh giá các điều kiện khách quan, sự lãnh đạo kiên quyết, linh hoạt trong công tác quản lý, điều hành cùng với tinh thần đoàn kết, gắn bó của cán bộ, đảng viên và người lao động, VRG cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Năm 2022, VRG đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao, duy trì việc làm, thu nhập cho gần 80.000 công nhân, viên chức, người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 28.360 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.200 tỉ đồng, bằng 106% kế hoạch năm. VRG thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, nộp ngân sách 4.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân 7,7 triệu đồng/người/tháng. “Trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng VRG đã đạt được những kết quả nêu trên là một sự cố gắng lớn của tập thể Đảng bộ, công nhân, viên chức, người lao động toàn tập đoàn”, ông Kha chia sẻ.

Theo ông Trần Công Kha, phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn và thách thức, VRG tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của T.Ư, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành hữu quan nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2023.

“Với bề dày truyền thống của ngành cao su, tôi tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ngành cao su sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, tiếp tục phát huy tinh thần Phú Riềng Đỏ, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hăng say lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2023 và xây dựng Đảng bộ tập đoàn trong sạch vững mạnh. Qua đó, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tập đoàn, xây dựng ngành cao su phát triển bền vững - xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối đã tạo dựng và xứng danh Huân chương Sao Vàng mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho ngành cao su VN”, ông Trần Công Kha chia sẻ thêm.

Phấn đấu lợi nhuận trung bình khoảng 6.870 tỉ đồng/năm

VRG được ghi nhận là doanh nghiệp tiên phong có thành tích xuất sắc trong công cuộc phát triển bền vững, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội - Bảo vệ môi trường.

Theo ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG, về định hướng những năm tiếp theo, VRG tiếp tục nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; bao gồm phát triển sản xuất kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, không ngừng tăng năng suất và thu nhập cho người lao động.





Cùng với đó, VRG tiếp tục kết hợp hài hòa phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị và an ninh quốc phòng trong phạm vi tổ chức sản xuất của VRG. Mục tiêu đến năm 2025, tổng doanh thu dự kiến của VRG tăng hơn 30% so với hiện nay, lợi nhuận tăng trưởng khoảng 20%. Doanh thu hợp nhất của VRG trung bình đạt khoảng 32.300 tỉ đồng/năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế trung bình khoảng 6.870 tỉ đồng/năm…

Góp phần vào sự phát triển của đất nước

Thay mặt Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp biểu dương, chúc mừng những kết quả toàn diện của Đảng ủy, HĐQT, Ban Điều hành VRG nói chung và các đơn vị thành viên đã đạt được trong năm 2022.

Đặc biệt, ông Huy biểu dương và ghi nhận tập thể người lao động trong toàn tập đoàn đã phát huy truyền thống của ngành cao su VN, đoàn kết, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức trở ngại để ra sức thi đua, góp phần giúp tập đoàn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của VRG với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, ông Huy đề nghị các Ban chức năng của VRG phối hợp các bộ phận có liên quan của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nhằm hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình lên các cấp thẩm quyền để làm sao đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là các kiến nghị về việc sớm ban hành quy định bổ sung các luật, nghị định giải quyết các điểm chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện hiện nay…

Đối với các kiến nghị với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ông Huy khẳng định Ủy ban sẽ sớm xem xét, có ý kiến để VRG có thể khai thác và phát huy hết thế mạnh của tập đoàn theo đúng quy định của pháp luật, tạo đà tăng trưởng bền vững trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

“Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để VRG thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tôi tin tưởng rằng, năm 2023 dù còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng tập thể người lao động VRG sẽ phát huy truyền thống 94 năm hào hùng của ngành cao su Việt Nam để chung sức, đồng lòng cùng xây dựng Tập đoàn ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần vào sự phát triển của đất nước”, ông Huy khẳng định.

