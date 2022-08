VSEC nhận chứng nhận CREST cho dịch vụ SOC

Tổ chức phi lợi nhuận trong việc thẩm định, đánh giá và công nhận tiêu chuẩn chuyên sâu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an toàn thông tin CREST đã chính thức xác nhận Công ty cổ phần an ninh mạng Việt Nam đạt đủ điều kiện chứng nhận Externally Validated của CREST cho dịch vụ Trung tâm giám sát và vận hành an toàn thông tin SOC (Security Operation Center).

Vào đầu tháng 1.2022, dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin Pentest (Penetration Testing) của VSEC cũng đã nhận được chứng chỉ này.





Như vậy, VSEC là nhà cung cấp dịch vụ quản trị an toàn thông tin đầu tiên tại Việt Nam đạt được cả hai chứng nhận quan trọng là CREST cho dịch vụ Trung tâm giám sát và vận hành an toàn thông tin và dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin Pentest.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa lớn đối với không chỉ riêng VSEC mà còn góp phần khẳng định chất lượng và sự phát triển của ngành an ninh mạng Việt Nam trên bản đồ thế giới.