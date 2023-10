Vụ cầm dao chém loạn xạ ở Q.3, TP.HCM: 1 người tử vong, 4 người nguy kịch

Liên quan vụ "Người đàn ông nghi ngáo đá cầm dao đuổi chém loạn xạ người dân rồi tự sát", đến 16 giờ ngày 16.10, nguồn tin PV Thanh Niên cho hay có 5 nạn nhân trong vụ việc. Đến chiều cùng ngày đã có 1 người tử vong và 4 người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Nghi phạm tự sát sau khi gây án.

Nghi phạm mới hơn 20 tuổi

Nguồn tin cũng cho biết nam nghi phạm hơn 20 tuổi, quê quán Hậu Giang, vào TP.HCM sinh sống cùng anh trai ở P.Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức, TP.HCM), làm nghề giao nước đá.

Hiện trường vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Lực lượng chức năng nghi vấn nghi phạm đã sử dụng ma túy vào đêm trước đó (15.10). Sáng nay (16.10), nghi phạm cùng anh trai đi giao nước đá trên địa bàn Q.3. Trong lúc hai anh em đang giao nước đá, người anh thấy em trai có biểu hiện bất thường nên nói em trai đứng ngoài trông coi xe rồi vác nước đá vào cho khách.

Trong lúc đứng trông coi xe nước đá, nghi phạm tiếp tục có biểu hiện bất thường, cởi hết quần áo. Đúng lúc này, một người đàn ông buôn bán dao, đẩy xe chở dao đi ngang qua, nghi phạm lấy một cây dao rựa (loại dao dùng để chặt dừa) rồi chém một người gục tại chỗ. Tiếp đó, nghi phạm đuổi chém nhiều người dân trên đường từ địa bàn phường 2 qua chợ Bàn Cờ (P.3, Q.3).

Vụ việc làm 5 người trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115. Nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, đến chiều cùng ngày, 1 nạn nhân tử vong và 4 người còn lại trong tình trạng nguy kịch.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, nghi phạm xông vào quán cà phê ở đầu hẻm 108 đường Nguyễn Thiện Thuật (P.2, Q.3), đuổi chém người dân đang uống cà phê bên trong quán. Lúc này, người dân bỏ chạy tán loạn.

Nghi phạm sau đó tiếp tục cầm dao truy đuổi nhiều người chạy khắp con hẻm 108 rồi vòng ra giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Nguyễn Thiện Thuật (Q.3). Lúc này, Công an P.2, Công an P.3 và Công an Q.3 có mặt truy đuổi, nghi phạm tiếp tục chạy quanh khu chợ Bàn Cờ. Tại đây, nghi phạm tiếp tục chém loạn xạ vào nhiều người dân.

Sau khi gây án, nghi phạm chạy ra đường Bàn Cờ (P.3, Q.3) tự sát. Nguồn tin PV Thanh Niên xác nhận, nghi phạm đã tử vong. Đến trưa cùng ngày (16.10), Công an Q.3 có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân kể khoảnh khắc thoát chết

Ngày 16.10, các tiểu thương và người dân quanh khu chợ Bàn Cờ (P.3, Q.3) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh hàng xóm, bạn hàng của mình bị nghi phạm ra tay tàn độc.

Theo lời kể của người dân, nghi phạm có dáng người nhỏ nhưng sức rất khỏe, chạy nhanh, gặp ai cũng la hét, truy đuổi.

Công an phong tỏa hiện trường vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Bà N.T.L. (người dân sống gần chợ Bàn Cờ) cho biết, bà chứng kiến toàn bộ vụ việc và may mắn thoát chết. Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 16.10, khi bà L. đang đứng mua ốc thì thấy một người đàn ông không mặc quần áo, tay cầm dao rựa truy đuổi mọi người. Bà L. bỏ chạy nhưng do tuổi cao, lại là phụ nữ nên bà chạy không kịp. Lúc này, nghi phạm chạy vụt qua người bà rất nhanh rồi chém hụt, sau đó nghi phạm tiếp tục truy đuổi người khác, bà L. may mắn thoát chết.

Nghi phạm chạy tới trước số nhà 76 trong hẻm 174 (đoạn giao với đường Bàn Cờ) thì thấy bà N. (khoảng 70 tuổi) đang ngồi trước cửa nhà. Lúc này, bà N. hoảng loạn kêu la, không chạy được nên bị nghi phạm chém vào mặt.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau khi gây án, nghi phạm chạy đến trước số 27C Bàn Cờ (P.3) thì tự sát trong sự khiếp sợ của người dân.

Hiện vụ chém người loạn xạ khiến một người tử vong, 4 người bị trọng thương đang được công an tiếp tục làm rõ.