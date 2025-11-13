Vụ đánh bạc ở King Club: Phạt tiền 2 lần là sai luật

Chiều 12.11, TAND TP.Hà Nội đã tuyên mức án sơ thẩm đối với 141 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại King Club (đặt tại tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội). Trong đó nhiều bị cáo vừa bị tuyên phạt tiền là hình phạt chính, kèm phạt bổ sung cũng là phạt tiền.

Ca sĩ Vũ Hà bị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng trong vụ ở King Club ẢNH: THANH NIÊN

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc, bị cáo Cho Choo Keun (quốc tịch Hàn Quốc) nhận mức án cao nhất là 4 năm tù. Số còn lại nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm 6 tháng tù.

Nhóm tội đánh bạc, 2 người nhận án cao nhất là Vũ Phong, B.V.H chịu mức án 4 năm 6 tháng tù, với cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn top đầu.

Trong vụ án, HĐXX tuyên hơn 60 người được hưởng án tù treo; hơn 40 người bị phạt tiền. Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, 54 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 7 cũ, nay là phường Gia Định, TP.HCM) bị phạt 100 triệu đồng về tội đánh bạc và bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc mở thẻ ngày 18.5.2024, đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD (tương đương 4,7 triệu đồng).

Ngoài ca sĩ Vũ Hà, thì một số bị cáo trong vụ án bị tuyên phạt tiền cũng bị tuyên phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Về nội dung tuyên ca sĩ Vũ Hà và một số bị cáo khác hình phạt chính là phạt tiền, và phạt bổ sung cũng là phạt tiền, luật sư Vũ Thị Xuân Nhuệ (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết phạt tiền được áp dụng làm hình phạt chính khi người phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng… Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt chính là phạt tiền thì không được áp dụng hình phạt bổ sung cũng phạt tiền.

“Vấn đề này quy định cụ thể tại điểm e khoản 2 điều 32 bộ luật Hình sự về hình phạt bổ sung, rằng hình phạt bổ sung là phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính. Do đó, nếu bản án tuyên ca sĩ Vũ Hà bị áp dụng hình phạt chính là phạt tiền 100 triệu đồng, cùng hình phạt bổ sung 50 triệu đồng là vi phạm quy định về quyết định hình phạt”, luật sư Nhuệ cho biết.

Với việc nhầm lẫn này, theo luật sư Nhuệ, các bị cáo bị tuyên hình phạt chính là phạt tiền, kèm phạt bổ sung là tiền có thể kháng cáo hoặc Viện kiểm sát kháng nghị để khắc phục.