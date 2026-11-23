U.17 Việt Nam trong trận gặp U.17 Bỉ tại U.17 World Cup 2026 ảnh: VFF

U.17 Việt Nam hướng đến chiến thắng World Cup đầu tiên

Vào lúc 23 giờ 30 hôm nay (23.11), đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ bước ra sân số 8 thuộc Aspire Zone (Doha, Qatar), đối đầu U.17 New Zealand với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi World Cup 11 người.

New Zealand từng chạm trán Việt Nam tại U.20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc, giải đấu đánh dấu lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại một kỳ World Cup 11 người. Sáu năm sau, quốc gia này tiếp tục trở thành một trong những địa điểm đăng cai World Cup nữ 2023, nơi đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt.

HLV Roland nhắc U.17 Việt Nam tỉnh táo, HLV New Zealand đặc biệt dè chừng Nguyễn Lực

Đó là trận đấu mà đội tuyển U.20 Việt Nam đã cầm hòa New Zealand trong tiếc nuối. Dù không có bàn thắng, đặc biệt là tình huống Hoàng Đức giật mình bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc vào cuối trận, kết quả hòa 0-0 vẫn giúp bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành được điểm số tại một kỳ World Cup.

Đây là cột mốc đáng nhớ, mở ra một giai đoạn đầy dấu ấn của bóng đá Việt Nam. Chỉ vài tháng sau, những Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Đình Trọng, Tiến Dụng, Đức Chinh… tiếp tục cùng U.23 Việt Nam giành ngôi á quân VCK U.23 châu Á 2018, trước khi nhiều gương mặt trong số đó góp công đưa đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup vào cuối năm.

HLV Cristiano Roland đang làm tốt khâu chuẩn bị cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Kể từ đó, thế hệ U.20 World Cup 2017 đã trở thành một phần cực kỳ quan trọng của đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam, góp công lớn trong hàng loạt chiến tích khác như vào bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019, vòng loại thứ 3 World Cup 2022…

Sau gần 10 năm, vòng quay lịch sử đang lặp lại nhưng ở một cấp độ mới, khi Việt Nam và New Zealand gặp nhau trong trận đấu được xem là "chung kết" của cả 2 ở vòng bảng U.17 World Cup 2026 tại Qatar.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: "Trước đó U.17 Việt Nam đã có trận đấu gây tiếng vang trước U.17 Bỉ - á quân châu Âu của nền bóng đá đào tạo trẻ có đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Phía trước thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ là 2 trận đấu gặp U.17 New Zealand và U.17 Mali. Nếu chúng ta có được những điểm số như mong muốn, chẳng hạn đánh bại U.17 New Zealand chẳng hạn, sẽ là những cột mốc tuyệt vời.

U.17 Việt Nam dù thua U.17 Bỉ 2-3 nhưng đã để lại những ấn tượng rất tích cực ảnh: VFF

Nhưng ngay từ lúc này đã có thể khẳng định các em sẽ nhận được rất nhiều, vì ở tuổi này các cầu thủ trẻ rất cần được "va chạm". Đó là lý do vì sao FIFA tổ chức U.17 World Cup 2 năm một lần, còn AFC bắt buộc các CLB chuyên nghiệp phải tham gia giải U.17 quốc gia.

Kết quả sẽ đến từ sân bóng và khó đoán trước, nhưng tôi mong các em sẽ giữ được một điều đã làm trước U.17 Bỉ đó là tinh thần không biết sợ, dám bước tới để "đi một ngày đàng học một sàng khôn".

Những gì đã diển ra với lứa U.20 Việt Nam tham dự U.20 World Cup 2017 sẽ đem đến động lực và cả những bài học, khi rất nhiều cầu thủ trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong chu kỳ hoàng kim của bóng đá nước nhà.

Việc được thực chiến sớm với những nền bóng đá hàng đầu thế giới như U.17 Bỉ rất tốt cho U.17 Việt Nam ảnh: VFF

Bình luận viên Vũ Quang Huy phân tích thêm: "Tất nhiên, để họ giữ được phong độ sân cỏ đỉnh cao sẽ là câu chuyện về động lực, ý thức và nỗ lực phấn đấu của từng người. Có người giữ được lâu đến tận bây giờ, có người tàn rất nhanh.

Việc nhìn ai và học ai sẽ là sự lựa chọn của mỗi cầu thủ. Sân chơi U.17 World Cup không đồng nghĩa với tất cả đều có thể chơi cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, lứa cầu thủ U.17 Việt Nam hiện tại có ưu thế là được dự World Cup sớm hơn 3 năm.

Những trận đấu thực chiến bổ ích như trước U.17 Bỉ, U.17 New Zealand và U.17 Mali hoặc hơn sẽ giúp các em bắt nhịp với sân chơi ở bậc thế giới sớm hơn các đàn anh Quang Hải, Hoàng Đức… đến 3 năm.

Điều này đồng nghĩa những điểm tích cực, các bài học bổ ích nhất sẽ được định hình sớm, bám rễ chắc hơn và lan tỏa sâu hơn trong tâm trí và kỹ năng chơi bóng".