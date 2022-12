Vụ sát hại Quân 'xa lộ': Tiếp tục đề nghị truy tố 16 bị can

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) bổ sung vụ án sát hại Mai Văn Quân (có biệt danh Quân “khùng”, Quân “xa lộ”) - một giang hồ có “số má” tại khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức (TP.HCM) và Bình Dương.

CQĐT đề nghị Viện KSND TP.HCM truy tố 16 bị can. Trong đó, đề nghị truy tố Võ Thùy Linh (31 tuổi), Lý Văn Tư (45 tuổi, ngụ Tây Ninh) và 11 bị can khác về tội “giết người”; đề nghị truy tố 3 bị can: Lê Thị Tuyết (46 tuổi, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu nông sản quốc tế), Phạm Nhật Nam (25 tuổi, con trai Tuyết) và Lê Tuấn Vũ (28 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh - cháu của Tuyết) tội “che giấu tội phạm”.

Mâu thuẫn từ việc làm hợp đồng mua bán nhà, nhờ vay tiền

Theo KLĐT bổ sung, để nhờ Tuyết vay tiền giúp, ông Nguyễn Anh Trung (ngụ TP.Thủ Đức) đã làm hợp đồng mua bán căn nhà số 90 Sương Nguyệt Ánh, Q.1 (do ông và vợ là chủ sở hữu) cho Lê Công Tuấn Anh (cháu của Tuyết) với giá 100 tỉ đồng.

Sau đó, Tuyết mang thế chấp căn nhà để vay ngân hàng được 67 tỉ đồng. Tuyết chuyển cho ông Trung 35 tỉ đồng. Còn 32 tỉ đồng, Tuyết hứa hẹn nhưng không chuyển nên ông Trung đã đăng lên mạng xã hội nói Tuyết lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 4.11.2019, Linh và Tư (được Lê Công Tuấn Anh ủy quyền) cùng Tuyết đến nhà ông Trung yêu cầu gỡ bài trên mạng xã hội. Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà ông Trung và nghe kể lại sự việc.

Sau đó, giữa Quân "xa lộ" và nhóm của Linh hẹn gặp nhau giải quyết. Khuya 4.11.2019, nhóm của Linh đến địa chỉ 28 Khổng Tử (TP.Thủ Đức), xông vào đuổi đánh, chém Quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và tử vong vào ngày 7.11.2019.

Sau khi gây án, Tư kêu Linh thuê xe cho cả nhóm xuống TP.Vũng Tàu ăn nhậu, thuê biệt thự ở.

Đến ngày 7.11.2019, Tuyết gọi cho Tư nói Quân "xa lộ" đã chết và kêu Tư bỏ trốn, để Tuyết “lo”. Tuyết đã chỉ đạo Lê Thị Hồng Thắm, Nguyễn Thị Bé Ba đưa Tư 30 triệu đồng; Lê Trung Hiếu (cháu Tuyết) chuyển khoản 90 triệu đồng để Tư bỏ trốn.

Tư còn nhiều lần gặp bị can Vũ và Nam để nhận thêm 105 triệu đồng, rồi bỏ trốn sang Campuchia. Lý Văn Tư bị bắt theo quyết định truy nã ngày 24.12.2021.

Nhiều lần trả hồ sơ, làm rõ hành vi của Lê Thị Tuyết

Vụ án sát hại Quân “xa lộ” từng được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm ngày 14.12.2021. Quá trình xét hỏi, Võ Thùy Linh phủ nhận vai trò chủ mưu và phát sinh tình tiết mới liên quan Lê Thị Tuyết nên HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.





Viện KSND TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu CQĐT làm rõ hành vi của “che giấu tội phạm” của Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Tuyết về tội "che giấu tội phạm".

Ngày 23.9, CQĐT chuyển KLĐT bổ sung sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 16 bị can trên, trong đó có bị can Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 5.10, Viện KSND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu CQĐT, yêu cầu trích xuất dữ liệu trong điện thoại di động của Tuyết. Làm rõ lời khai của Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Bé Ba và Lê Trung Hiếu có liên quan đến việc “che giấu tội phạm” hay không? Và cho Tuyết đối chất với một số bị can và người liên quan.

Theo KLĐT bổ sung, Tuyết không cung cấp mật khẩu điện thoại và máy tính bảng đang bị CQĐT thu giữ. Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM không có thiết bị chuyên dụng để trích xuất, khôi phục dữ liệu điện thoại. CQĐT trích xuất được 110 tập tin âm thanh, 92 hình ảnh và 12 video trong máy tính bảng và đã gửi đi giám định.

Đối với Nguyễn Thị Bé Ba, Lê Thị Hồng Thắm và Lê Trung hiếu là nhân viên công ty của Tuyết. Những lần Tuyết yêu cầu chuyển tiền là nhiệm vụ nhân viên thực hiện theo chỉ đạo, không đủ căn cứ xác định tội “che giấu tội phạm”.

Quá trình đối chất, điều tra, Tuyết khai không nhận dạng được Linh; không thừa nhận cung cấp tiền để Tư bỏ trốn và không liên quan việc mua bán căn nhà 90 Sương Nguyệt Anh, Q.1.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của các bị can Linh, Tư, Nam và Vũ… cùng sao kê tại ngân hàng đủ căn cứ xác định Tuyết là người kêu Linh, Tư gặp ông Trung để giải quyết mâu thuẫn mua bán nhà, gỡ bài đăng mạng xã hội. Tuyết cũng là người cung cấp tiền cho Tư bỏ trốn, gây khó khăn cho CQĐT.

Liên quan vụ án sát hại Quân “xa lộ”, CQĐT ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Tiền (Tý chợ), khi nào bắt được sẽ đề nghị xử lý sau.