Vũ Thu Phương hé lộ hậu trường The Face: Kỳ Duyên - Minh Triệu lục đục nội bộ?

MY BUS - YOUR SHOW | Xuất hiện trong chương trình The Face Vietnam 2022 trong vai trò mentor, Vũ Thu Phương có dịp gặp lại người thầy của mình là siêu mẫu Anh Thư và học trò Minh Triệu trong đội cùng Kỳ Duyên. Những sự hội ngộ đầy bất ngờ giữa các thế hệ hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tình huống thú vị cho khán giả.