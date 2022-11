'Vua giải trẻ' ghi 5 bàn, ĐKVĐ U.21 Học viện NutiFood thắng hoành tráng

Các học trò của HLV Guillaume Graechen cho thấy ở sân chơi U.21 họ vẫn xứng đáng là những nhà vô địch khi ngay trận ra quân trên sân Bến Tre ở bảng D chiều 8.11 đã dội cơn mưa gôn 8 bàn vào lưới đội chủ nhà, trong đó hiệp 1 đã có 5 bàn thắng mà 4 trong đó thuộc về vua giải trẻ Nguyễn Quốc Việt.

Chân sút của tuyển U.20 Việt Nam đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước hàng thủ mỏng manh, không có sức kháng cự của đội bóng xứ dừa khi cùng đồng đội thực hiện những pha dàn xếp, phối hợp một cách mạch lạc, ngẫu hứng và đậm chất kỹ thuật. 3 bàn còn lại do Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thanh Long và trung vệ Phạm Lý Đức ghi.

Chiến thắng đậm này cùng với trận thắng trước đó của Đồng Tháp trước Năng khiếu TP.HCM 3-1 (Trần Long Hải, Phùng Khắc Lê và Nguyễn Văn Dương ghi) cho thấy ở bảng D này, ưu thế giành 2 vé dự vòng chung kết sớm thuộc về đội của thầy Giôm và cặp bài trùng HLV Bùi Văn Đông - Phan Thanh Bình mà trận đại chiến giữa họ vào ngày 13.11 sẽ quyết định ngôi đầu bảng để thuận lợi trong việc bốc thăm chia bảng VCK.

Tại bảng C tranh trên sân Bình Phước, trận đấu muộn giữa Gia Định và Long An hòa nhau 2-2. Dù Long An được đánh giá là cửa trên với sự dẫn dắt của đội trưởng Nguyễn Lâm Gia Bảo nhưng Gia Định cho thấy họ thực sự là một đối thủ có thể gây khó chịu cho bất cứ đội bóng mạnh nào. Năm rồi chính Gia Định từng thắng Khánh Hòa 2-0 và cầm hòa HAGL 1-1 ở trận ra quân giải U.21 tranh ở trung tâm bóng đá trẻ VFF nên đội bóng của HLV Huỳnh Nhật Thanh luôn thể hiện lối đá mạnh mẽ. Chính vì thế 2 đội đã cống hiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Long An ghi 2 bàn do Nguyễn Phúc Vân Anh và Nguyễn Như Ý, trong khi Đặng Duy Hiếu và Bùi Thế Phong ghi 2 bàn cho Gia Định.

2 trận còn lại ở bảng này, Bình Dương đã thắng Đồng Nai 2-1 (Nguyễn Đăng Huy và Đoàn Tuấn Phong ghi) và Tiền Giang vượt qua Tây Ninh 1-0 với bàn thắng của Trần Quốc Bảo. Lượt đấu ngày mai sẽ rất nóng với trận Bình Dương gặp Long An.

Ở bảng B sau khi HAGL đè bẹp Quảng Ngãi 6-1 (Vũ Minh Hiếu lập cú đúp cùng với các bàn của Cao Hoàng Tú, Phan Du Học, Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Minh Tâm) thì một đội mạnh khác là Khánh Hòa đã quật ngã Phú Yên 2-0 do Lê Ngọc Hải và Nguyễn Duy Nam ghi. Trận tới HAGL gặp Khánh Hòa sẽ vô cùng nóng bỏng.

Trong khi đó ở bảng A bàn thắng duy nhất của Nguyễn Nam Trường giúp Hà Nội thắng Hải Phòng 1-0, còn 2 bàn của Nguyễn Ngọc Mỹ và Nguyễn Bá Tiền vừa đủ giúp Thanh Hóa thắng Công an Nhân dân 2-1. Trận đầu còn lại Viettel thắng Phố Hiến 1-0 do Bùi Tiến Sinh ghi từ đường chuyền của Khuất Văn Khang. Lượt tới ngày 10.11 trận Hà Nội gặp Phố Hiến sẽ rất cam go.