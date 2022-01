Vua Hải Tặc H5 - Game đa nền tảng đề tài One Piece ra mắt

Sau trận đại chiến Marineford, điều mất mát lớn nhất đối với fan yêu thích One Piece chính là sự hy sinh của 2 nhân vật Râu Trắng và Ace, để lại nỗi tiếc nuối vô hạn và chẳng thể nào quên được. Nhưng tin vui cho fan One Piece là Râu Trắng và Ace sẽ được “hồi sinh” ngay trong tựa game Vua Hải Tặc H5 do CMN Online phát hành.

Có thể nói tình bạn, tình anh em, tình đồng đội trong One Piece là một trong những điểm nhấn tạo nên sự thành công cho bộ truyện. Tình cảm của người anh Ace dành cho đứa em Luffy, tình cảm của người cha Râu Trắng dành cho “đứa con trai” Ace…, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành đã chạm đến trái tim của hàng triệu fan yêu thích One Piece.





Game Vua Hải Tặc H5 được xây dựng dựa trên nguyên tác One Piece như thế, người chơi sẽ đồng hành cùng các nhân vật quen thuộc như Luffy, Zoro, Sanji, Ace, Law… tham gia các trận chiến gay cấn như Marineford, Alabasta, Skypiea, Wano quốc… Đặc biệt, là người chơi có thể chiêu mộ bất kỳ nhân vật nào mà mình yêu thích, thậm chí có thể “hồi sinh” 2 nhân vật Râu Trắng và Ace sát cánh đồng hành trên con đường chinh phục Đại Hải Trình.

Lối chơi đánh theo lượt của Vua Hải Tặc H5 đơn giản nhưng lôi cuốn mang phong cách quen thuộc của dòng thẻ tướng chiến thuật. Từng phụ bản trong game như là một chap truyện, dẫn dắt người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, giúp người chơi cảm nhận một cách chân thực nhất về thế giới truyện tranh của thánh Oda, cũng như được hòa mình vào cuộc hành trình tìm kiếm và chinh phục kho báu One Piece huyền thoại.

Vua Hải Tặc H5 đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam từ sáng nay (20.1). Quý độc giả cùng game thủ yêu thích đề tài One Piece có thể tham khảo thêm thông tin tại Fanpage và Trang chủ trò chơi.