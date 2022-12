Vượt khó để hiện thực hóa ước mơ lớn cùng Tập đoàn SCG

Theo định hướng ESG (Environmental - Môi trường, Social - Xã hội và Governance - Quản trị minh bạch) của tập đoàn SCG, chương trình trao học bổng SCG Sharing the Dream 2022 với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững” do Hội đồng Đội T.Ư phối hợp với Tập đoàn SCG đã được diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 20.12.2022 tại Hà Nội. Đây là cột mốc quan trọng trên hành trình 15 năm của học bổng SCG Sharing the Dream.

Nghịch cảnh là động lực để vươn lên

Bị chấn thương sọ não sau một tai nạn giao thông và phải nằm liệt giường, khi tỉnh lại Nguyễn Hải Nam, hiện sinh viên năm thứ 4, khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Thủy lợi) đã quyết tâm nỗ lực vươn lên để được tiếp tục đến trường. “Khi ở giữa lằn ranh sinh tử, mình đã nhận ra cần phải trân trọng cuộc sống này hơn. Thử thách chính là động lực để mình phấn đấu trở thành người có có ích cho xã hội”, Hải Nam chia sẻ. Là một trong số những sinh viên được nhận học bổng năm 2022, Hải Nam không giấu được niềm hạnh phúc bởi phần thưởng này những bạn trẻ có cùng hoàn cảnh khó khăn có thêm chi phí học tập.

Không may mắn như nhiều bạn trẻ Nguyễn Cẩm Ly, sinh viên Học viện Báo chí tuyên truyền mồ côi cha mẹ từ bé, song cô gái bé nhỏ luôn nỗ lực vươn lên và chưa bao giờ lùi bước trước số phận. “Bà nội đã cho mình món quà lớn nhất là được đi học, có tri thức. Đó là lý do để mình cố gắng không ngừng. Nghịch cảnh là động lực lớn nhất để mình vươn lên”.

Được vinh dự nhận học bổng SCG, Cẩm Ly xúc động nói: “Đây là một món quà quý giá, học bổng SGG không chỉ hỗ trợ mình về tài chính, mà còn là động lực tinh thần, để mình hiện thực hóa giấc mơ trở thành người làm truyền thông. Trong thời gian tới, mình mong muốn được tham gia vào các dự án để có thể truyền cảm hứng lan tỏa ước mơ, tiếp thêm sức mạnh cho nhiều bạn trẻ khác”, Cẩm Ly chia sẻ.

Tiếp sức cho thế hệ trẻ theo đuổi ước mơ

Từ hơn 1.500 hồ sơ của sinh viên và 600 hồ sơ của học sinh cả nước gửi về, Hội đồng Đội T.W và Tập đoàn SCG đã lựa chọn hỗ trợ và trao tặng 100 phần học bổng trị giá 2 triệu đồng/suất cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với các hoạt động hỗ trợ đào tạo sau học bổng có tổng trị giá 2 tỉ đồng. Đối với sinh viên, chương trình năm nay trao tặng 100 phần học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất cho các bạn sinh viên từ năm nhất đến năm ba tại các trường đại học công lập.

Những con số trên đã cho thấy sự hợp tác không ngừng của Hội đồng Đội T.W và SCG trong việc tiếp sức thế hệ trẻ hiện thực hóa “ước mơ lớn” cho tương lai bền vững của đất nước. Đặc biệt, với chủ đề “Chắp cánh ước mơ cho tương lai bền vững”, các bạn sinh viên nhận học bổng có cơ hội được tham gia vào nhiều hoạt động thực tế cùng SCG như: chương trình huấn luyện “Năng lực dành cho nhà kiến tạo xã hội” và ESG Tour tại các hoạt động xanh của SCG trên toàn quốc.





Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.W Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.W chia sẻ: “Số lượng đơn nộp về là một con số khá lớn, nằm ngoài dự tính ban đầu của ban tổ chức. Điều đó cho thấy rằng, vẫn còn rất nhiều các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt ở ngoài xã hội cần sự trợ giúp”. Chị cũng hoan nghênh tập đoàn SCG đã đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên con đường học vấn, chị Trang bày tỏ thêm: “Trên những miền quê nghèo, miền núi, vùng sâu, vùng xa… vẫn còn những em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ước mơ được đến trường, được vui chơi hay xa hơn là những ước mơ của các em trong tương lai vẫn cần lắm một sự sẻ chia, đồng hành của các nhà hảo tâm. Những hoạt động hỗ trợ thiết thực này là món quà ý nghĩa dành tặng các em thiếu nhi và các bạn sinh viên có động lực phấn đấu, nỗ lực học tập rèn luyện, giúp các bạn trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội”.

Khuyến khích học sinh, sinh viên có trách nhiệm với môi trường

Không chỉ được hỗ trợ tài chính, sinh viên nhận học bổng còn được khuyến khích trở thành công dân có trách nhiệm với môi trường và xã hội với mô hình ESG. Dưới sự đồng hành từ tập đoàn tiên phong trong phát triển bền vững, giới trẻ đã được truyền cảm hứng và bắt tay hành động trong hành trình gìn giữ màu xanh cho môi trường.

Ông Praween Wirotpan, Phó tổng giám đốc công ty TNHH SCG Việt Nam, cho biết: “Tất cả chúng ta đều biết rằng giáo dục là chìa khóa cho một tương lai bền vững. Học bổng SCG Sharing the Dream đã đem đến cơ hội học tập, động viên các em theo đuổi ước mơ và cống hiến cho tương lai của đất nước Việt Nam. Trong thời gian gần đây, cả thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và thách thức lớn từ kinh tế, đến môi trường và xã hội. Học bổng SCG Sharing the Dream cũng mang một sứ mạng mới. Học bổng này vừa động viên khuyến khích học sinh, sinh viên có trách nhiệm với môi trường, vừa mang cơ hội học tập góp phần giảm bất bình đẳng trong học vấn, theo định hướng ESG của tập đoàn".

Thêm vào đó, SCG cũng tổ chức thử thách ESG “Cùng SCG hành động vì môi trường - Góp quỹ trồng cây phủ xanh trái đất” để lan tỏa và khuyến khích các hành động bảo vệ môi trường cho cộng đồng trên mạng xã hội.

Khởi sự từ cam kết bền vững, những thành quả suốt 15 năm qua của học bổng Sharing the Dream nói riêng và Tập đoàn SCG nói chung đã cho thấy nỗ lực không ngừng của SCG khi áp dụng chiến lược ESG vào các hoạt động xã hội của mình cũng như vai trò dẫn đầu của tập đoàn trong định hướng phát triển bền vững ở khu vực ASEAN.